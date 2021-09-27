Махачев не поверил травме дос Аньоса

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев, комментируя снятие бразильца Рафаэля дос Аньоса с турнира UFC 267, отметил, что не верит в то, что тот снимается из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Махачев и Аньос должны были провести поединок в рамках турнира.

"Не верю, что ты опять травмирован", - заявил россиянин.

В ответ на это бразильский боец написал: "Ты действительно думаешь, что я бы подделал операцию? В отличие от тебя, у меня есть семья, которая зависит от меня, и у меня нет человека, оплачивающего мои счета", - пояснил он.