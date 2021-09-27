Мехрибан Алиева посвятила публикацию годовщине начала Отечественной войны (ФОТО)

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева опубликовала на своей странице в Instagram пост в связи с началом Отечественной войны.

"Дорогие сестры и братья! Сегодня мы чтим память шехидов Отечественной войны. Память героев, отдавших свои жизни во имя Славной Победы. Продемонстрировав истинный пример патриотизма и преданности Родине, своим бесстрашием, мужеством, волей и силой духа они сокрушили оккупанта и восстановили территориальную целостность нашей страны", - написала первый вице-президент Азербайджана.

"Выражаю благодарность родителям, воспитавшим таких отважных сынов, чьи имена навеки вошли в историю Азербайджанского государства, и прошу Всевышнего ниспослать им терпение. Отдаем дань памяти ни в чем неповинным гражданам, погибшим в дни войны", - подчеркнула Мехрибан Алиева.

"Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Пусть Всевышний всегда будет милосерден к нашему народу!", - пожелала первый вице-президент.