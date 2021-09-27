44 дня Отечественной войны Азербайджана: день первый, 27 сентября 2020 года

Ровно год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

Первый день Отечественной войны начался около 5 часов утра, когда Армения начала обстрелы, уже в 7 утра азербайджанская армия приступила к контрнаступательной операции на оккупированных территориях, позднее названной "Железный кулак".

Спустя всего два часа после первых контратак со стороны Азербайджана появилась информация, что министр обороны Армении бежал из страны. Тогда же стали поступать первые фотодокументы о пострадавших в результате обстрелов мирных азербайджанских жителях и пошли первые фейки со стороны Минобороны Армении: Ереван принялся озвучивать ложные данные о потерях в ходе боевых действий. Вскоре был опубликован список жертв нового нападения Армении.

Одновременно Минобороны Азербайджана призвало мирное населения оккупированных районов не приближаться к военным объектам оккупационных сил, сепаратисты и незаконные поселенцы приступили к эвакуации из Карабаха и других захваченных Арменией районов, хотя Ереван через свои марионетки на оккупированной земле Азербайджана объявил всеобщую мобилизацию.

МИД Азербайджана опубликовал факты о попытке Армении напасть на азербайджанские прифронтовые и приграничные населенные пункты. Первые международные реакции поступили от России, призвавшей к прекращению боевых действий, и Турции, осудившей агрессию Еревана. ОДКБ предложила урегулировать конфликт миром, Минская группа ОБСЕ ограничилась выражением сожаления гибелью мирного населения. Были озвучены первые экспертные прогнозы о перспективах Отечественной войны: деоккупация захваченных азербайджанских земель неизбежна, и это окажет позитивное влияние на экономику.

Контратаки первого дня были сосредоточены на трех локациях: гора Муровдаг, Тертер-Агдамское направление и Физули-Джебраильское направление. Взять Муровдаг требовалось для контроля за главной дорогой на оккупированных землях, контрнаступление на Агдере было призвано прорвать линию обороны оккупантов на самом сложном участке, заставив захватчиков сконцентрировать там значительные силы, а бои за прорыв к Физули в последствии окажутся ключевым событием начала Отечественной войны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ввел в республике военное положение, которое будет удерживать и после капитуляции в политических целях. Президент АР Ильхам Алиев выступил с первым обращением к населению в ходе Отечественной войны, в котором подчеркнул, что у Баку нет военных целей на территории Армении и азербайджанские войска ведут боевые действия исключительно на земле Азербайджана ради их освобождения от оккупации.

Первые же бои были настолько ожесточенными, что Армения, в отличие от предыдущих инцидентов, сразу же начала признавать свои потери, затем Ереван станет ежедневно публиковать поименные списки убитых оккупантов. Уже в полдень армянские оккупационные силы констатировали, что Азербайджан взял под контроль дороги на захваченных территориях. Минобороны Армении между тем сообщило, что необходимости в добровольцах у оккупационной армии пока нет, хотя Пашинян и призвал всех военнообязанных граждан Армении идти в военкоматы.

Азербайджанская община Карабаха потребовала немедленного вывода армянских оккупационных сил из Азербайджана. Турецкие журналисты, находившиеся в Тертерском районе, попали под обстрел, который войска Армении продолжали вести по мирным населенным пунктам АР, хотя бои уже велись в оккупационной зоне. После полудня состоялись первые международные переговоры по ситуации: МИД РФ связался сначала с Ереваном, а затем с Анкарой и несколько позже с Баку.

К 13:00 азербайджанская армия уже освободила ряд населенных пунктов на оккупировавшихся почти три десятилетия землях: села Гараханбейли, Гарвянд, Горадиз, Юхары Абдулрахманлы в Физулинском районе и села Боюк Мярчанлы и Нюзгяр в Джебраильском районе, спустя полтора часа было освобождено село Ашагы Абдуррахманлы, таким образом, обозначился прорыв линии обороны оккупантов на южном направлении. В направлении Агдере и на Муровдаге были взяты под контроль господствующие высоты.

Европа около 14:00 начала выступать с призывами прекратить боевые действия: об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, председатель ОБСЕ Эди Рама, спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай и папа римский Франциск. К ним присоединилась Грузия в лице президента Саломе Зурабишвили.

Со стороны Армении для ведения войны на информационном фронте были заранее заготовлены фейки об азербайджанских потерях с использованием архивных кадров, которые выдавались за актуальные. Между тем полным ходом велась эвакуация сепаратистов и оккупантов с Тертер-Агдамского направления - из Агдере, Талыша и Суговушана, куда быстро продвигались азербайджанские войска. Ильхам Алиев, собрав Совета Безопасности Азербайджана, подчеркнул, что контрнаступательная операция положит конец несправедливости.

Вскоре после 15:00 появился первый видеодокумент о ходе Отечественной войны - подобные записи, сделанные с дронов, будут затем публиковаться Минобороны Азербайджана ежедневно. Незадолго до 16:00 оккупационным силам в Агдере, попавшим в безвыходное положение в первые часы боевых действий, было предложено сдаться.

Тогда же Никол Пашинян выступил с первым обращением к международному сообществу, в котором пообещал широкомасштабную региональную войну, что обязательно выйдет за пределы территории Азербайджана на земли соседних стран. После этого к прекращению огня стороны призвал Иран, а Казахстан выразил готовность стать посредником в урегулировании конфликта. Русская община Азербайджана также обратилась к мировому сообществу, указав, что агрессия Армении угрожает стабильности всего Большого Кавказа.

Стартовые потери в армянской армии оказались столь велики, что уже к 17:00 в республике стала заканчиваться кровь для переливания. Никол Пашинян выступил еще с одной угрозой - о готовности "признать независимость" сепаратистов в Карабахе, чего Армения никогда не делала и не сделала до сих пор, - но вместе с тем призвал карабахских армян и незаконных поселенцев бежать в Армению.

К 17:30 были признаны потери свыше 100 армянских оккупантов убитыми и ранеными, захватчики начались бросать военную технику на поле боя, были опубликованы видеодокументы бегства из Агдере.

Незадолго до 18:00 стало известно о первом важнейшем событии Отечественной войны - была освобождена гора Муровдаг. Таким образом, уже 27 сентября дорога из Армении в Агдере была перерезана, оккупационные войска лишились самого удобного маршрута доставки подкреплений.

После этого в Армении военный призыв был официально объявлен для всех военнообязанных до 55 лет. Ильхам Алиев ввел военное положение в Азербайджане, однако мобилизация не была объявлена. Никол Пашинян впервые дозвонился президенту России Владимиру Путину (позднее он станет звонить российскому лидеру каждый день).

Около 18:30 стало известно, что сепаратисты, оккупанты и незаконные поселенцы бегут из Ханкенди. Армения опубликовала фейк о боях на границе с Азербайджаном, в то время как бои велись только на азербайджанской земле. Выяснилось, что в ходе утренних обстрелов в селе Гашалты Нафталанского района Азербайджана погибла целая семья из пяти человек. Генпрокуратура АР начала готовить документы в международный трибунал против Армении. Активно ведется ликвидация складов боеприпасов оккупационных сил.

Уже вечером от Эстонии поступило предложение о созыве заседания Совета Безопасности ООН по боевым действиям на оккупированных землях Азербайджана, генсек ООН Антониу Гутерриш пообещал провести переговоры с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Никол Пашинян на экстренном заседании парламента Армении предложил согласиться на признание территориальной целостности Азербайджана, но получил отказ. Марионетки Еревана в оккупационной зоне признали освобождение ряда населенных пунктов. Последними на боевые действия отреагировали в США.

Таким образом, в первый день Отечественной войны, 27 сентября 2020 года, азербайджанской армии удалось взять под контроль важнейшую точку на северном участке фронта - гору Муровдаг, продвинуться к Талышу и Суговушану на северо-восточном участке и прорвать оборону оккупантов на южном участке, где захватчики были изгнаны не только из населенных пунктов Физулинского района, но также и из сел Джебраильского района, расположенного в глубине оккупационной зоны.