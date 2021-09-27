Ушел из жизни киновед и кинокритик Кирилл Разлогов

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского Международного кинофестиваля, телеведущий Кирилл Разлогов скончался на 76-м году жизни, сообщила в понедельник дочь кинокритика Анастасия Разлогова.

"Папа умер вчера, сердце", - сказала она, добавив, что дата и место прощания будут сообщены позднее.

Кирилл Разлогов - заслуженный деятель искусств России, директор Российского института культурологии (1989-2013), автор и ведущий программы "Культ кино" на телеканале "Культура".