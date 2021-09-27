Премьер-министр Израиля встретился с министрами из Бахрейна и ОАЭ

Глава израильского правительства Нафтали Беннет провел переговоры с главой МИД Бахрейна Бахрейна Абдель Латыфом аз-Зайяни и госминистром ОАЭ Халифом Шахином аль-Мараром.

"Я очень рад нашей встрече. Важно, что мы встретимся, чтобы отметить годовщину подписания "Авраамских соглашений", которые имеют для нас большое значение", - сообщает канцелярия израильского главы правительства.

По словам Беннета, израильская сторона намерена расширять и укреплять отношения с ОАЭ и Бахрейном во всех сферах. В этой связи он выразил надежду, что и другие государства региона присоединятся к мирному кругу.

Кроме того, Беннет проинформировал министров о своих встречах с королем Иордании и президентом Египта, которые "выразили удовлетворение развитием отношений между нашими странами", передает РИА Новости.