На Кубани стартует российско-пакистанское учение "Дружба-2021"

Совместное российско-пакистанское учение "Дружба-2021" стартует на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Об этом информирует пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Уточняется, что учения пройдут с 27 сентября по 6 октября на территории полигона Молькино в Краснодарском крае. Цель мероприятия – развитие военного сотрудничества двух стран.

Участникам учения предстоит отработка широкого спектра задач, включая ведение контртеррористической операции, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований в условиях применения противником самодельных взрывных устройств. Всего в учениях будет задействовано около 100 военнослужащих Вооруженных сил Пакистана и около 100 военнослужащих ЮВО.