Главная » Новости

На Кубани стартует российско-пакистанское учение "Дружба-2021"

На Кубани стартует российско-пакистанское учение &quot;Дружба-2021&quot;

Совместное российско-пакистанское учение "Дружба-2021" стартует на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Об этом информирует пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Уточняется, что учения пройдут с 27 сентября по 6 октября на территории полигона Молькино в Краснодарском крае. Цель мероприятия – развитие военного сотрудничества двух стран.

Участникам учения предстоит отработка широкого спектра задач, включая ведение контртеррористической операции, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований в условиях применения противником самодельных взрывных устройств. Всего в учениях будет задействовано около 100 военнослужащих Вооруженных сил Пакистана и около 100 военнослужащих ЮВО.

1195 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!