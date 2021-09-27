Главная » Новости

Увеличилось число жертв аварии под Дербентом

Увеличилось число жертв аварии под Дербентом

Число погибших при столкновении грузовика и двух легковых автомобилей в Дербентском районе Республики Дагестан выросло до пяти, проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В результате ДТП пострадало восемь человек, из них пять человек скончались, детей среди погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении экстренного ведомства.  

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник произошла автоавария с участием грузовика и двух легковушек в Дербентском районе Дагестана.

1405 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!