Увеличилось число жертв аварии под Дербентом

Число погибших при столкновении грузовика и двух легковых автомобилей в Дербентском районе Республики Дагестан выросло до пяти, проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В результате ДТП пострадало восемь человек, из них пять человек скончались, детей среди погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении экстренного ведомства.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник произошла автоавария с участием грузовика и двух легковушек в Дербентском районе Дагестана.