МИД Азербайджана заявил о готовности Баку к нормализации отношений с Ереваном

МИД Азербайджана сообщил о готовности Баку к налаживанию отношений с Ереваном.

"Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе строгого соблюдения принципов международного права, в частности, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международных границ", - говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД страны.

Также в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Баку призывает армянскую сторону уважать эти основополагающие принципы и соблюдать свои международные обязательства для обеспечения мира, безопасности и процветания в регионе.