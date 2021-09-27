В Крыму стартовали учения десантных войск

В Крыму начались масштабные учения десантных войск, в них задействовано около двух тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники. Об этом информирует департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, уточняя, что учения продлятся три дня.

Сообщается, что учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ пройдут на полигоне "Опук" в восточной части Крыма.

"Всего в полковом тактическом учении будет задействовано до 2 тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники Воздушно-десантных войск", - приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что учения стартуют с марша-броска подразделений к месту выполнения задач.