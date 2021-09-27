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Правительство отвергло законопроект ЛДПР об увеличении МРОТ

Правительство отвергло законопроект ЛДПР об увеличении МРОТ

Российское правительство не поддержало законопроект депутатов от фракции ЛДПР об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс рублей в месяц. Уточняется, что это связано с несоответствием инициативы порядку расчета данного показателя.

Так, отмечается, что предложенное либерал-демократами повышение МРОТ не соответствует принятому в конце прошлого года закону, по которому с 2021 года МРОТ "исчисляется в размере 42% от медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом, за предыдущий год, но не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год". "Так, согласно официальным данным Росстата, медианная заработная плата за 2020 год составила 32 400 рублей", - приводит данные кабмина ТАСС.

Кроме того, в документе отмечается, что "реализация предлагаемых законопроектом положений потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета".

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