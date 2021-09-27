Правительство отвергло законопроект ЛДПР об увеличении МРОТ

Российское правительство не поддержало законопроект депутатов от фракции ЛДПР об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс рублей в месяц. Уточняется, что это связано с несоответствием инициативы порядку расчета данного показателя.

Так, отмечается, что предложенное либерал-демократами повышение МРОТ не соответствует принятому в конце прошлого года закону, по которому с 2021 года МРОТ "исчисляется в размере 42% от медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом, за предыдущий год, но не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год". "Так, согласно официальным данным Росстата, медианная заработная плата за 2020 год составила 32 400 рублей", - приводит данные кабмина ТАСС.

Кроме того, в документе отмечается, что "реализация предлагаемых законопроектом положений потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета".