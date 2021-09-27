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Понедельник придет в Москву с небольшим дождем

Понедельник придет в Москву с небольшим дождем

Согласно прогнозам синоптиков, опубликованном на сайте Гидрометцентра России, сегодня в Москве будет облачно, возможен небольшой дождь и до 12 градусов тепла.

Днем в столице столбики термометров покажут от 10 до 12 градусов тепла, в ночь на вторник похолодает до 5 градусов выше нуля.

По области от 8 до 13 градусов тепла, в ночное время – до плюс двух.

Ветер северный, 6-11 м/с, атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

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Вестник Кавказа

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