Понедельник придет в Москву с небольшим дождем

Согласно прогнозам синоптиков, опубликованном на сайте Гидрометцентра России, сегодня в Москве будет облачно, возможен небольшой дождь и до 12 градусов тепла.

Днем в столице столбики термометров покажут от 10 до 12 градусов тепла, в ночь на вторник похолодает до 5 градусов выше нуля.

По области от 8 до 13 градусов тепла, в ночное время – до плюс двух.

Ветер северный, 6-11 м/с, атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.