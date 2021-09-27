СДПГ победила на выборах в бундестаг

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в бундестаг, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал исторически наименьшее число голосов. Об этом говорят итоги подсчета данных всех округов.

Так, за СДПГ было отдано 25,7% голосов, за ХДС/ХСС – 24,1%.

На третьем, четвертом и пятом местах расположились "Зеленые", Свободная демократическая партия и "Альтернатива для Германии" с 14,8%, 11,5% и 10,3% соответственно.

Выборы в бундестаг состоялись в Германии накануне. Главные претенденты на пост канцлера кандидат от СДПГ Олаф Шольц и кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет.