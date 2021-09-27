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Гимнасты из Азербайджана завоевали серебро на чемпионате Европы

Гимнасты из Азербайджана завоевали серебро на чемпионате Европы

В ходе Европейских соревнований возрастных групп по спортивной акробатике в категории смешанных пар серебряную медаль завоевал азербайджанский дуэт в составе Миланы Алиевой и Низама Хамидулина. Они выступали в возрастной категории 12-19 лет и набрали 27,200 балла.

В финале азербайджанские спортсмены уступили только гимнастам из Великобритании (27,550), опередив португальцев, израильтян, россиян, украинцев, венгров и испанцев.

Соревнования прошли в итальянском Песаро и считаются неофициальным молодежным и юношеским чемпионатом Европы.

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