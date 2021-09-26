Обзор СМИ Кавказа 20 - 26 сентября

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в интервью агентству "Спутник-Южная Осетия" рассказал, почему для республики важны результаты выборов в Госдуму: "Это важно для граждан России, проживающих в Южной Осетии, потому что Россия – государство, которое нас спасло, является стратегическим партнером Южной Осетии, и политический курс России имеет влияние на нашу республику".

Он рассказал, что РФ помогает Южной Осетии с материально-техническим обеспечением армии и до конца года поставит еще около 30 единиц различной техники. С 1 января 2022 года должно произойти повышение заработной платы у военнослужащих, а также сотрудников других силовых структур РЮО. Речь также идет о разработке программы экономического развития РЮО. "Программа фактически готова, очень большую работу провело Минэкономики республики совместно с Минэкономики РФ, при участии администрации президента России. Думаю, мы презентуем программу в октябре. Там обозначены довольно серьезные суммы непосредственно на развитие экономики", — сказал Бибилов.

Касаясь подписанного на днях соглашения между РФ и Южной Осетией о двойном гражданстве, президент заметил: "У граждан России больше определенных социальных гарантий, чем у граждан Южной Осетии, не имеющих российского гражданства. Это касается и трудового стажа, касается военнослужащих, которые проходят службу в Минобороны, что также позволит им иметь в будущем различные социальные гарантии, оформлять пенсии. Это серьезный и большой шаг, который дает много возможностей для граждан Южной Осетии. Сложно переоценить значение этого документа, в том числе и в политическом плане".

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Для Абхазии остается актуальным вопрос обеспечения электроэнергией. Как пишет газета "Республика Абхазия", на совещании в правительстве с участием вице-премьеров, глав администраций городов и районов, руководства РУП "Черноморэнерго" и районных электросетей было отмечено, что проблемы неустойчивого электроснабжения и в целом энергодефицита связаны не только со значительной изношенностью распределительных сетей и отсутствием материально-технической базы, но и с существенным ростом среднесуточного энергопотребления, связанного с незаконной добычей криптовалют, несанкционированными подключениями пользователей к сетям и крайне низкой собираемостью платы за потребленную электроэнергию. Несмотря на содействие МВД и СГБ в борьбе с незаконной добычей криптовалют, изменить ситуацию коренным образом пока не удалось. Ощутимого результата можно достичь через комплекс мер – усиление работы по выявлению майнеров, ужесточение контроля за подключением к электросетям, применение мер административного воздействия на неплательщиков, совершенствование нормативно-правовой базы, активного внедрения во всех регионах приборов учета потребления электроэнергии. По информации вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, в соответствии с договоренностями с российской стороной на стадии решения находится вопрос реализации первого этапа проекта по внедрению системы учета энергопотребления юридическими и физическими лицами.

По данным Sputnik-Абхазия, малые гидроэлектростанции в Абхазии располагаются на горных реках, и в советское время обеспечивали энергией отдельные села и городские кварталы. Во время войны 1992-1993 годов большая их часть была разрушена и до сих пор не восстановлена. Наиболее мощная из работающих сейчас в Абхазии перепадная ГЭС-1 Ингурского каскада - одна из четырех ГЭС этого комплекса.

В связи с нехваткой денег власти объявили о приватизации. 20 августа глава Абхазии Аслан Бжания поручил правительству до октября подготовить проекты договоров с инвесторами по реабилитации перепадных ГЭС. 14 сентября бывшая БагнарГЭС уже выставлена на конкурс по приватизации. Как подчеркнул президент на пресс-конференции, для решения проблем в энергетической отрасли в стране необходимо большое количество денег. Только на восстановление трех перепадных ГЭС в Галском районе понадобится около 10 млрд рублей. При этом он пояснил, что энергетическая отрасль страны является государственной и таковой останется. "Инвестиционные предложения, которые поступили к нам, не предусматривают передачи объектов энергетики кому-либо в собственность. Речь идет о готовности инвестировать на условиях долгосрочной аренды. С учетом объемов предполагаемых инвестиций и сложностей - это 25 лет", - приводит слова президента агентство "Абхазия-информ". Он добавил, что если завтра жизнь покажет необходимость внесения каких-то корректив в этот закон, то это уже будет делом парламента, там надо будет говорить на эту тему, обсуждать. Бжания также отметил, что по договоренности с РФ на развитие абхазской энергетики на первом этапе будет выделено около пяти миллиардов рублей.

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Газета "Дагестанская правда" информирует, что в окрестностях города Дагестанские Огни на площади 3 га реализуется самый высокотехнологичный на юге республики инвестиционный проект в сфере тепличного овощеводства. Теплицы от французской компании – европейского лидера по строительству и оснащению оборудованием тепличных комплексов - позволят опираться на передовые технологии выращивания овощей, благодаря наличию автоматизированной системы управления микроклиматом создаются оптимальные условия для высокой урожайности культур и снижению трудо– и энергозатрат. Здесь предусмотрены возможности для регулирования микроклимата посредством оснащения системами туманообразования, горизонтального зашторивания, форточной вентиляции, отопления (с тепловыми узлами и котельным оборудованием). Также установлены управляемые компьютером технологическая система выращивания растений на подвесных лотках, система подкормки растений углекислым газом и другое.

При подборе места строительства объекта были учтены благоприятные природно–климатические условия Дербентского района для ведения овощеводства закрытого грунта – здесь много солнечных дней в году, что позволит существенно экономить энергоресурсы. Наличие соответствующих ресурсов: воды, газа и электричества, близость к магистральным транспортным путям тоже положительно отразится на себестоимости производимой продукции. Проблем с подачей поливной воды тоже не ожидается, но в то же время инвестору рекомендовано построить резервуар для хранения воды.

Реализует проект ООО "Дербент Агрос". Сейчас завершаются строительно-монтажные работы, объект планируют сдать в эксплуатацию в ближайшие месяцы. По предварительным расчетам, срок окупаемости проекта составит не менее 7 лет, стоимость проекта не указывается. Согласно бизнес-плану, на 1 га теплицы будет высажено более 25 тыс. растений, в пересчете на урожай можно рассчитывать до 45 кг с кв. метра. Инвестпроект ООО "Дербент Агрос" – это один из самых современных проектов в тепличном овощеводстве Дагестана. Аналогичным тепличным комплексом в республике располагает только ОАО "Югагрохолдинг", который возводит вторую очередь на площади 6,6 га. "Обсуждается возможность государственного субсидирования энергозатрат производителей овощей закрытого грунта, опирающихся в своей хозяйственной деятельности на высокотехнологические решения", – отметил первый заместитель главы аграрного ведомства Шарип Шарипов.

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Расположенный на территории Северной Осетии Даргавский некрополь поражает воображение необычной архитектурой и наполнением. Ему около 700 лет. По одной из версий, изначально склепы создавались исключительно как места погребения, но когда в ХVIII веке вокруг Даргавса распространилась эпидемия холеры, их стали использовать в качестве зоны карантина. Заболевшие семьи добровольно изолировали себя в фамильных усыпальницах вместе с запасами еды и воды. Большинство так и умирало внутри, не в силах побороть смертельный недуг, пишет в статье в газете "Северная Осетия" заслуженный работник культуры СО ССР Григорий Бадтиев.

По словам автора, место здесь необычное. Мягкий климат, даже осенью и зимой сухо, до трехсот дней в году стоит ясная погода. Большое количество ровных пространств, что редкость для горных ущелий. Говорят, здесь особая геомагнитная зона, а каждый склеп построен в центре геомагнитной сетки, форма же построек – в виде башен со сквозными отверстиями, через которые проникает ветер, способствуя быстрому мумифицированию тел умерших.

Некоторые ученые говорят о греческом или монгольском происхождении некрополя, однако, пишет автор, многочисленные неопровержимые факты говорят о том, что он был построен осетинами, проживавшими в Даргавсе. Причиной выбора места для захоронений покойников на этом скалистом бугре является малоземелье. В Даргавсе в то время числилось более 2000 дворов, в каждом из них – по несколько больших семей. Такую численность населения надо было прокормить, поэтому шла борьба за каждый клочок пригодной земли. Ее отвоевывали из-под горных обвалов и у поймы реки. До сих пор в Даргавсе еще сохранились большие кучи камней на этих участках и межах. Тронуть межу между пахотными участками было опасно, это, как правило, кончалось кровопролитием, люди становились кровниками. Сено косили на крутых горных вершинах, в опасных для жизни местах. Глубокие старики рассказывали, что стоимость лошади равнялась стоимости клочка земли, на которой она стояла.

При таком положении вещей жители Даргавса не могли выделить земельный участок под общее кладбище, сколько-нибудь пригодный для пахоты или сенокоса. Поэтому определили скалистый бугорок под общее кладбище и поделили его между фамилиями в зависимости от количества дворов – от 6 до 25 кв. метров. Копать и хоронить на отведенных участках не было возможности, мешали скальные пласты. Поэтому начали строить склепы разных форм – от одного до четырех этажей. Отверстие на каждом этаже закрывалось плитой из глинистого сланца и замазывалось глинистым раствором.

В пользу такой версии склеповых погребений выступал сосланный на Кавказ декабрист Владимир Сергеевич Толстой. В очерке "Сказание о Северной Осетии", переизданном во Владикавказе в 1997 году, он пишет: "Кладбища всех горных осетинских деревень состоят из каменных строений, обросших мхом, что служит верным признаком их древности. Эти строения на осетинском языке называются дзаппадз – или четырехугольные, или продолговатые, имея от двух саженей ширины; наружная возвышенность стен, над уровнем земли, различествует от одной до двух саженей. Вместо крыши – острый свод, покрытый плитами, сложенными уступами. В одной стене – отверстие, заложенное плитою и тщательно замазанное. Внутри этого здания – глубокая яма, над которой установлена широкая полка, прилегающая к стене, где отверстие, и к двум боковым. Покойника на тюфяке под одеялом и буркою через отверстие кладут на внутреннюю полку и, по мере наполнения ее, сталкивают давних покойников в подлежащую яму". Хоронить покойников в склепах перестали после постройки дороги через Кахтисар, позволившей переселиться многим горцам на плоскость. С тех пор каждый начал хоронить своего покойника на краю семейного участка.

Автор статьи с сожалением замечает, что туристами неоднократно совершались акты вандализма, надругательство над останками усопших, по фактам которых в дальнейшем следовало уголовное наказание. Во избежание повторных случаев, краеведческий музей внес предложение о закрытии смотровых проемов в склепах. Сейчас на ряде склепов установлены ставни, которые ограничивают доступ к ним.

В связи с развитием внутреннего туризма в стране, Даргавский некрополь остается одним из наиболее посещаемых мест на Северном Кавказе, продолжает Бадтиев. К сожалению, туристическая отрасль недостаточно развита внутри республики, поэтому здесь обнажились все ее недостатки. Одной из причин неоднократных актов вандализма на территории некрополя автор считает неумение служащих музея регулировать его работу. В таком историческом месте должны работать профессионалы, знающие свое дело и способные его хорошо выполнять.