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Дагестан принял фестиваль тыквы

Дагестан принял фестиваль тыквы

Первый фестиваль тыквы прошел в Дагестане, в рамках которого состоялся конкурс на самую большую тыкву. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов.

"В рамках фестиваля прошел и конкурс на самую большую тыкву - рекордсмен весил 265 кг, опередив других на более чем 30 кг", - приводит слова собеседника ТАСС.

Шарипов также отметил, что в работе мероприятия участвовали производители тыквы - сельхозорганизации, фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств из Хасавюртовского, Карабудахкентского, Буйнакского, Кумторкалинского, Кизлярского и ряда других районов республики.

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Вестник Кавказа

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