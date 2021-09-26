Путин обратил внимание на мрачный юмор Жириновского

Президент России Владимир Путин назвал мрачноватой шутку главы ЛДПР Владимира Жириновского по поводу арестов.

"Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, - сказал Путин на видеоконференции с лидерами политических партий. - Хотя сегодня день такой, в принципе, хороший".

До заявлений президента Жириновский беседовал с Мироновым по совместной видеосвязи. На слова Мирновоа "хорошо смеется тот, кто смеется последний", Жириновский ответил: "Последний перед арестом, в камеру идет последний".