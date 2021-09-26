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Путин обратил внимание на мрачный юмор Жириновского

Путин обратил внимание на мрачный юмор Жириновского

Президент России Владимир Путин назвал мрачноватой шутку главы ЛДПР Владимира Жириновского по поводу арестов.

"Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, - сказал Путин на видеоконференции с лидерами политических партий. - Хотя сегодня день такой, в принципе, хороший".

До заявлений президента Жириновский беседовал с Мироновым по совместной видеосвязи. На слова Мирновоа "хорошо смеется тот, кто смеется последний", Жириновский ответил: "Последний перед арестом, в камеру идет последний".

 

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Вестник Кавказа

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