Юные спортсмены из Минвод станут участниками открытого первенства по каратэ
Около 200 призеров и победителей всероссийских соревнований соберет в Минеральных Водах открытое первенство по каратэ, проинформировали в пресс-службе администрации округа.
Сообщается, что среди титулованных спортсменов – Ренат Эмзеев, Демид Натальченко, Егор Лукач.
Отмечается также, что в настоящее время в Минераловодской спортшколе работают тренеры высшей категории, которые только в 2021 году подготовили 22 призера всероссийских соревнований.
Вестник Кавказа
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