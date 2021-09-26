Юные спортсмены из Минвод станут участниками открытого первенства по каратэ

Около 200 призеров и победителей всероссийских соревнований соберет в Минеральных Водах открытое первенство по каратэ, проинформировали в пресс-службе администрации округа.

Сообщается, что среди титулованных спортсменов – Ренат Эмзеев, Демид Натальченко, Егор Лукач.

Отмечается также, что в настоящее время в Минераловодской спортшколе работают тренеры высшей категории, которые только в 2021 году подготовили 22 призера всероссийских соревнований.