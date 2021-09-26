Главы МИД Египта и Армении обсудили двусторонние отношения

Главы МИД Армении и Египта Арарат Мирзоян и Самех Шукри провели двустороннюю встречу на полях 76-й Генассамблеи ООН. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Министры отметили важность активизации политического диалога и обменялись позициями по поводу взаимовыгодных торгово-экономических проектов.

Среди затронутых вопросов были также: кооперация в формате Египет-ЕАЭС и Нагорный Карабах. Мирзоян указал на важность восстановления переговоров по Нагорному Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ.