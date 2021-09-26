Алиев обратится к нации 27 сентября по случаю годовщины Второй карабахской войны

27 сентября в 10:00 президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратится к нации в связи с днем памяти. Ровно год назад началась Вторая карабахская война.

В результате 44-дневных боевых действий ВС Азербайджана смогли вернуть оккупированные более 20 лет семь районов вокруг Нагорного Карабаха и часть самого региона. В зонах, куда не успели войти азербайджанские военные, размещены российские миротворцы в соответствии с подписанным 9 ноября 2020 года трехсторонним меморандумом лидеров России, Азербайджана и Армении.

Ильхам Алиев официально объявлял, что война окончена, карабахский вопрос решен и никакого статуса Нагорный Карабах не получит.