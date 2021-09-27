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Гигантскую копилку для туристов поставят в Железноводске

Гигантскую копилку для туристов поставят в Железноводске

Огромная копилка появится в Курортном парке Железноводска. Об этом рассказал глава города Евгений Моисеев.
С помощью нового объекта каждый отдыхающий сможет проверить народную примету, кинув в него монетку, чтобы вернуться в Железноводск.

Где именно поставят копилку, определится с помощью голосования на платформе "Умный город". 

"Сама копилка представляет из себя большой барабан, который можно будет прокрутить и услышать звон монет с разных уголков нашей 
Родины и зарубежья", - приводит слова Моисеева "Сайт Ставрополя 1777".

Планируется, что каждый год копилку будут вскрывать и пересчитывать монеты в торжественной обстановке. На что потратить средства, решат жители города.

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Вестник Кавказа

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