Гигантскую копилку для туристов поставят в Железноводске

Огромная копилка появится в Курортном парке Железноводска. Об этом рассказал глава города Евгений Моисеев.

С помощью нового объекта каждый отдыхающий сможет проверить народную примету, кинув в него монетку, чтобы вернуться в Железноводск.



Где именно поставят копилку, определится с помощью голосования на платформе "Умный город".



"Сама копилка представляет из себя большой барабан, который можно будет прокрутить и услышать звон монет с разных уголков нашей

Родины и зарубежья", - приводит слова Моисеева "Сайт Ставрополя 1777".



Планируется, что каждый год копилку будут вскрывать и пересчитывать монеты в торжественной обстановке. На что потратить средства, решат жители города.