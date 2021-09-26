Мастер-классы по ватной игрушке для многодетных мам и матерей-инвалидов бесплатно проведут в Краснодаре

В столице Кубани с 29 сентября по 1 октября проведут бесплатные мастер-классы по созданию ватных игрушек. Об этом рассказали организаторы - центр ремесел "Семейные традиции" и фонд "Добрый-Юг".



Очное мероприятие состоится в центре современного искусства "Типография", обучение в режиме онлайн, также бесплатное, стартует в октябре.



Мастер-классы предназначены для матерей детей с инвалидностью, многодетные мам и специалистов коррекционных центров.

Глава фонда "Добрый-Юг" Дана Руднева уточнила, что в скором времени откроются мастер-классы и для детей.



"Для "Доброго-Юга" этот проект важен, так как у нас уже работают несколько инклюзивных мастерских для молодых людей с ментальными нарушениями (швейная, керамическая, графическая), и это будет новым направлением, а еще мамы, воспитывающие детей с особенностями смогут обучаться ремеслу (сейчас мы уже обучаем мам швейному делу и это даст им больше возможностей)", - приводит ее слова Юга.ру.

Организатор проекта Центр ремесел "Семейные традиции" - единственный в России центр, профессионально занимающийся возрождением искусства изготовления традиционной ватной игрушки. Всероссийская программа реализуется в Краснодаре на базе благотворительной организации "Добрый-Юг".



Расписание мастер-классов можно будет прочитать в инстаграм-аккаунте фонда, желающим принять участие в проекте необходимо заполнить анкету на сайте.