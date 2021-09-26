Умные болларды ограничили проезд на Машук в Пятигорске

Власти Пятигорска ограничили проезд на Машук, заменив шлагбаум на болларды. Об этом сообщают СМИ.



Как пишет "Сайт Ставрополя 1777", это умное устройство, управляемое дежурным Единой диспетчерской службы, даст возможность впускать в курортную зону только спецтранспорт: скорую, пожарных, полицию, МЧС, сотрудников лесхоза, связистов и коммунальщиков.

На такой шаг власти города пошли из-за регулярных пробок летом и множества аварий зимой, в результате которых водители, стремящиеся покорить вершину, оказываются в овраге.



У боллардов установлены камеры видеонаблюдения, которые позволят в случае необходимости найти вандалов. Все комплексы снабжены специальной системой, позволяющей опознавать номера транспортного средства.

Припарковать машину, как раньше, можно будет на месте дуэли Лермонтова, у Поляны песен и на бульваре Гагарина.