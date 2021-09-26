Владельцев диких животных обяжут узаконить их в Армении

Жители Армении, которые содержат у себя диких животных, должны будут узаконить их, рассказал министр окружающей среды Романос Петросян, комментируя инициированный правительством пакет поправок.



"В случае принятия законопроектов все эти граждане (по принципу равенства перед законом) должны будут взять на себя определенные обязательства по защите содержащихся у них диких животных, в том числе занесенных в Красную книгу. В противном случае они лишатся этого "удовольствия", - цитирует его Sputnik Армения.



На первом этапе будет произведен учет таких животных, затем специалисты проверят, где и в каких условиях содержатся звери, и насколько целесообразно их проживание у частных лиц.



У владельцев диких животных будет год, чтобы пройти регистрацию и получить официальное разрешение.

Если они не предоставят полную информацию о "питомцах", то в первый раз они будут предупреждены или оштрафованы на 100 тыс драмов ($200), если животные занесены в Красную книгу - 150-200 тыс драмов ($300-400). Должностные лица, уличенные в сокрытии сведений, будут оштрафованы 170-250 тыс драмоnЗа незаконную куплю-продажу диких животных гражданам грозит штраф 150-200 тыс драмов, чиновникам - 170-250 тыс драмов.