Триумф социал-демократов и горькое поражение партии Меркель

По данным экзитпола телеканала ZDF, на выборах в парламент Германии победу с минимальной разницей и с 26 процентами одерживает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). На втором месте консервативный блок ХДС/ХСС с 24%. По опросам канала ARD, каждая из двух партий получила по 25%.

Результат своей партии СДПГ ее кандидат в канцлеры Олаф Шольц считает "большим успехом".

"Я рад тому, что граждане этой страны сделали выбор", - сказал он, добавив, что "многие граждане поставили крестик напротив СДПГ, потому что они хотят смены правительства, потому что они хотят, чтобы следующим канцлером стал Олаф Шольц". Сейчас он призывает дождаться официальных итогов и после "приступить к работе".

Лидеры ХДС восприняли свой результат как горькое поражение.

"В последний момент произошла невероятная мобилизация, мы заметили, что пустились в погоню. Теперь вопрос заключается в том, кто сможет сформировать хорошее правительство для Германии. Согласно данным, есть возможность будущей коалиции, состоящей из ХДС/ХСС, "Зеленых" и СвДП. Это горькая потеря [голосов], это нельзя замалчивать, над этим нужно работать", - сказал генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Пауль Цимиак в эфире телеканала ZDF.

Для генерального секретаря Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль результат экзитполов уже дает ее партий мандат на формирование правительства. Несмотря на неудовлетворительный для ХДС результат его кандидат Армин Лашет (преемник Меркель) тоже уверен, что он должен получить мандат на формирование кабмина.

По данным экзитполов, "Зеленые" занимают третьем место с 14-15% голосов. Далее идут: Свободная демократическая партия (11-12%), правая "Альтернатива для Германии" (10-11%) и Левая партия (5%).