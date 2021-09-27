Крым кинематографический: от ”Кавказской пленницы” до ”Чупакабры"

Крымский полуостров – территория с уникальным ландшафтом и впечатляющими архитектурными памятниками. Азовское и Черное моря, горы, равнины, поля, древнейшие города – все это не одно столетие привлекает деятелей искусства. Крым не остался незамеченным и среди кинематографистов. Огромная ”съемочная площадка” пользовалась популярностью в советский период. Такие фильмы, как "Кавказская пленница”, ”Три плюс два”, ”Спортлото-82”, ”Иван Васильевич меняет профессию”, ”Приключения Буратино”, ”Собака на сене" вошли в сокровищницу российского кино.

Съемки "Алых парусов"

Количество выпускаемых в прокат фильмов растет с невероятной скоростью. Находить новые локации становится все сложнее: одни и те же виды на города и дороги давно примелькались искушенному зрителю. Но благодаря многообразию крымских пейзажей, на полуострове каждый раз получаются необыкновенные интересные кадры. Поэтому многие современные режиссеры выбирают это место для съемок своих фильмов.

За последнее десятилетие в Крыму были сняты такие знаменитые кинокартины:

”Викинг”

Съемочная группа фильма, вышедшего на экраны в 2016 году, побывала в местах близ Бахчисарая, Симферополя и Белогорска, в Судаке и на Тайганском водохранилище. Фильм ”Викинг" принес Крыму не только популярность среди жителей материка, но и новые интересные локации для прогулок местного населения. Так, в поселке Перевальное, размещены декорации, использованные во время съемок. Сейчас это масштабный кинопарк, ставший одним из самых крупных в Европе. Это интерактивная локация, купив входные билеты на которую, все желающие смогут погрузиться в атмосферу эпохи викингов VIII-XI веков.

”Сваты-4”

В 2010 году вышла премьера очередного сезона сериала ”Сваты”. Съемки частично проходили в Большой Ялте и в лагере ”Артек”. Также в кадр попали канатная дорога Мисхор - Ай-Петри, подвалы ”Массандры” (по специальному разрешению), набережная Ялты. В сериале успели сняться не только профессиональные актеры, но и случайные прохожие, а также дети, отдыхающие в ”Артеке”.

”9 рота"

Режиссер Федор Бондарчук выбрал Крым для воспроизведения ландшафтов Афганистана. В фильме можно узнать местность Феодосии и Коктебеля, поселка Перевальное, горы Эчки-Даг и Кара-Даг, аэродром под Новофедоровкой. В кинокартине приняли участие и некоторые жители Феодосии и Старого Крыма.

А за недавнее время Крым стал локацией для съемок таких фильмов:

”Пальмира”

Фильм Андрея Кравчука, следующий за такими кинолентами "Союз спасения", "Адмиралъ" и "Викинг", расскажет о войне в Сирии и выйдет на экраны 23 февраля 2022 года. ”Пальмира" получил поддержку Фонда кино. Кастинг-директор проекта Юлия Аверкина рассказала РИА Новости Крым, что ”"Пальмира" соединит в себе остросюжетный боевик и мощную человеческую драму. В центре сюжета - саперы отряда разминирования, задача которых – спасти от разрушения Пальмиру, а вместе с ней и древнейшие памятники цивилизации”".

”Солнцепек”

11 августа 2021 года состоялась премьера историко-психологической драмы Максима Бриуса и Михаила Вассербаума. Режиссеры воспроизводят переломные события, происходившие в Луганске в 2014 году. Тот год был особенно сложным для жителей области и региона в целом. Съемочной площадкой здесь выступило здание симферопольской мэрии, площадь у здания крымского правительства.

”Чупакабра"

Съемки фильма, вышедшего на экраны в августе 2020 года, полностью проходили в Крыму. Драматичная кинокартина рассказывает о судьбе девятилетнего мальчика, который лишен материнской любви, но мечтает о лучшей жизни. Первый полнометражный фильм режиссера Григория Коломийцева завоевал приз на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания), а также был презентован на севастопольском кинофоруме ”Глобальные ценности”.

Киноленты, которые снимают на полуострове, моментально получают отклик у зрителей и вызывают общественный резонанс. Жители полуострова гордятся своей многогранной и еще не до конца изведанной естественной съемочной площадкой.