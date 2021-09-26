Туркменский студент помог спасти жизни 20 человек во время стрельбы в Перми

Туркменский студент помог эвакуировать из здания пермского госуниверситета более 20 учащихся во время стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошло 20 сентября. Тогда в результате нападения погибли шесть человек, 36 пострадали.

При попытке задержания подозреваемый оказал сопротивление и был ранен. Сейчас он госпитализирован и находится в крайне тяжелом состоянии.

В момент преступления студент 3 курса из Туркмении Овезберди Сабыров находился на первом этаже и ждал начала третьей пары. Он услышал звуки выстрелов, после чего мимо него пробежали студенты. Сабыров увидел раненного охранника.

"Овезберди понимал, что оставаться на месте крайне небезопасно, нужно искать запасной выход. Студент собрал всех своих туркменских и русских друзей, заодно прихватив всех, кто был рядом, и повел в сторону корпуса 7", - говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Отмечается, что Сабыров смог вывести за пределы университета свыше 20 человек:

"Оказавшись рядом с запасным выходом корпуса 7, студент увидел, что выбежать первым и как можно скорее позвать помощь, ему не удастся: слишком много людей у выхода. Овезберди мгновенно решил выпрыгнуть с 1 этажа в окно".

Выбежав на улицу, он по пути предупредил прохожих об опасности и набрал в полицию. Сабыров знал, как действовать в ЧС, так как служил два года в армии.