В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясения вблизи города Они. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 11 км.

Землетрясение было зафиксировано в 19:07 по грузинскому времени.

Грузия - страна со средней сейсмоактивностью. Наиболее сильное землетрясение там произошло в 1991 году в районах Рача и Имерети в западной части республики. Тогда подземные толчки достигли 7,0 баллов. В эпицентре - 9 баллов.

Землетрясение 1991 года унесло жизни около 200 человек, было разрушено 46 тысяч домов и заводов.