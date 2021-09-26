В Армении проходит факельное шествие

В Ереване прошло факельное шествие в память о погибших во время Второй карабахской войны. Мероприятие проводится к годовщине возобновления боевых действий 27 сентября.

Шествие организовано экс-президентом Армении и одним из зачинщиков Первой карабахской войны Робертом Кочаряном. Сам Кочарян тоже принимает участие в шествии, направляющемся от Площади Гарегина Нжде к военному кладбищу "Ераблур".

Помимо возглавляемого Кочаряном блока "Армения", в шествии участвуют представители другой оппозиционной фракции "Честь имею".

В понедельник (27 сентября) в 10:00 по всей Армении будет объявлена минута молчания.

Напомним, 27 сентября 2020 года ВС Азербайджана начали войну за освобождение оккупированных армянскими ВС Нагорного Карабаха и семи районов вокруг. В результате 44-дневных боевых действий Азербайджан вернул 7 районов и большую часть Нагорного Карабаха. По итогам войны подписано трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении.