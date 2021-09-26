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В Германии завершились парламентские выборы

В Германии завершились парламентские выборы

В Германии в 19-00 по Московскому времени завершились парламентские выборы. По данным экзитполов, пока у правящего блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) 25%. Столько же набирает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).  

Третье место с 15% занимает партия "Союз-90/"зеленые". Правая партия "Альтернатива для Германии" и Свободная демократическая партия (СвДП) набирают 11%. 

Наименьшее количество голосов у Левой партии - 5%. 

 

 

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