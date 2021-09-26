Турецкая мафия сломала позвоночник украинскому силовику

В Турции избили прятавшегося там бывшего украинского военного Михаила Маймана, который воевал на Донбассе. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

"Миша Майман, прячущийся на территории Турции от уголовной ответственности, стал жертвой нападения со стороны турецкой мафии и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице", — передал Кива через Телеграм.

Бывшего украинского силовика жестко избили и сломал ему позвоночник. Жизни Маймана ничего не угрожает, но "ходить он будет не скоро", пояснил депутат.

В 2020 году в одном из ресторанов Киева у Маймана возник конфликт с Кивой. Депутат обвинил его в неадекватном поведении и использовании матерных слов. В мае 2021 года Майман сообщил через Инстаграм, что уехал из Украины из-за шантажа МВД и давления СБУ, которые пытались выбить из него показания против мэра Киева Виталия Кличко.