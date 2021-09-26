Американские военные убили трех сирийцев

Во время высадки десанта в сирийской провинции Дейр-эз-Зор американцы застрелили трех человек, передает агентство САНА.

Согласно источникам прогосударственного информаегнсттва Сирии, американские военные высадились с вертолетов в местечке Эш-Шухейль. Во время высадки они открыли огонь по близлежащим домам и сельхозугодям, в результате чего погибли 3 человека.

Напомним, ВС США размещены на северо-востоке Сирии, в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасака и Ракка, контролируемых курдскими ополченцами из YPG и PYD. Там находятся крупнейшие месторождения газа и нефти Сирии. Присутствие ВС США власти в Дамаске считают оккупацией.