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Американские военные убили трех сирийцев

Американские военные убили трех сирийцев

Во время высадки десанта в сирийской провинции  Дейр-эз-Зор американцы застрелили трех человек, передает агентство САНА.

Согласно источникам прогосударственного информаегнсттва Сирии, американские военные высадились с вертолетов в местечке Эш-Шухейль. Во время высадки они открыли огонь по близлежащим домам и сельхозугодям, в результате чего погибли 3 человека. 

Напомним, ВС США размещены на северо-востоке Сирии, в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасака и Ракка, контролируемых курдскими ополченцами из YPG и PYD. Там находятся крупнейшие месторождения газа и нефти Сирии. Присутствие ВС США власти в Дамаске считают оккупацией.

 

 

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Вестник Кавказа

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