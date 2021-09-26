Президент Грузии наградил грузинских эмигрантов, живших во Франции

Президент Грузии Саломе Зурабишвили присвила высшую государственну награду - звание Национального героя Грузии - подполковнику Французского иностранного региона Дмитрию Амилахвари, передает администрация президента республики.

Награждение случилось на мероприятии по случаю 100-летия со дня основания Демократической Республики Грузия, прошедшем во Дворце инвалидов в Париже.

"Дмитрий Амилахвари был удостоен звания Национального героя за достойное представление Грузии на международной арене, за неоценимый вклад в формирование особенно позитивного отношения к Грузии и за самоотверженность во имя общечеловеческих ценностей", - говорится в заявлении.

Князь Дмитрий Амилахвари был офицером французской армии. Погиб 24 октября 1942 года во втором сражении при Эль-Аламейне - решающем сражении Второй Мировой войны за Северную Африку.

Наград также были удостоены потомки преподобного отца Илии (Эли) Мелия и дипломата, переводчика и богослова Константина Андроникова (Андроникашвили).