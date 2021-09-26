С Эльбруса спустили тела трех погибших альпинистов

С вершины Эльбруса спустили тела трех погибших ранее альпинистов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.

"В 16:10 спасателями осуществлен спуск с горы Эльбрус тел трех погибших альпинистов на высоту 5 100 м, дальнейшая транспортировка проводится с помощью транспортного средства на гусеничном ходу", - отметили в ведомстве.

Ранее МЧС отложило спуск тел погибших с Эльбруса из-за сложных погодных условий.

23 сентября 19 альпинистов приступили к восхождению на Эльбрус. Спустя некоторое время они попросили о помощи спасателей из-за ухудшения погоды. Во время спуска пять человек погибли. Причиной их смерти по первичным данным стало переохлаждение. С горы удалось спустить тела двух погибших. Остальные найдены живыми и были эвакуированы. 11 альпинистов госпитализированы.