В Агдам приехала очередная группа жителей города

В освобожденный от оккупации Агдам прибыла очередная группа его жителей. Поездку в родные земли организовали Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев и специальный представитель Президента Азербайджана в Агдаме.

В Адаме прибывших жителей встретил спецпредставитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов.

Во время поездки гости посетят комплекс «Имарат», Аллею шехидов, мечети Джума и Гиясли, а также крепость Шахбулаг.