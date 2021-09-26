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В Агдам приехала очередная группа жителей города

В Агдам приехала очередная группа жителей города

В освобожденный от оккупации Агдам прибыла очередная группа его жителей. Поездку в родные земли организовали Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев и специальный представитель Президента Азербайджана в Агдаме.

В Адаме прибывших жителей встретил спецпредставитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов.

Во время поездки гости посетят комплекс «Имарат», Аллею шехидов, мечети Джума и Гиясли, а также крепость Шахбулаг.

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Вестник Кавказа

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