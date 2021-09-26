Армянский тяжелоатлет стал чемпионом Европы

19-летний армянский тяжелоатлет Гарник Чолакян завоевал звание чемпиона Европы. Он одержал победу в весовой категории до 55 кг.

Армения на чемпионате Европы была представлена в двух возрастных группах (U20 и U23) 17 спортсменами.

Спортсмен из Гюмри Гарник Чолакян с результатом 230 (100+100) победил в двоеборье и стал чемпионом Европы.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи проходит в финском Рованиеми с 24 сентября по 3 октября.