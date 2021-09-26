На чем сделают акцент Путин и Эрдоган на встрече в Сочи?

29 сентября президент России Владимир Путин встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Накануне встречи пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал тему предстоящих переговоров.

Акцент будет сделан на Сирии. Песков дал понять, что Россию продолжает беспокоить сохранение в провинции Идлиб очагов терроризма и присутствие группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ).

"Договоренности были достигнуты. К сожалению, с тех территорий продолжается террористическая активность. Это неприемлемо, это опасно. Это мешает процессу урегулирования в Сирии. Все это наверняка будет на повестке дня", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва.Кремль.Путин".

Говоря договоренностях, Песков имеет ввиду соглашение между Путиным и Эрдоганом от марта 2020 года, согласно которому было объявлено перемирие между ВС Сирии и Турции в Идлибе. На юге провинции создавалась зона безопасности, а Турция все еще должна была обезвредить ХТШ. Турция защищает сирийскую оппозицию, которая укрылась в Идлибе.

Несмотря на разногласия по Сирии и Крыму, две страны сохраняют доверительные отношения.

"Президенты наших двух стран имеют действительно весьма доверительные рабочие, такие вот очень хорошие и предрасполагающие к серьезным переговорам отношения", - отметил Песков.

Недавно Эрдоган и его министр иностранных дел заявили, что Крым "аннексирован" Россией, а выборы в ГД на полуострове нельзя считать легитимными. Эти выступления не рушат перспективы проведения плодотворного визита Эрдогана в Сочи, заявил Песков.

Ранее правительство Сирии вновь потребовало "немедленно" вывести войска Турции из Сирии.