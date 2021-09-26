Высота волн Каспийского моря достигала 4 метров

26 сентября в Азербайджане резко ухудшились погодные условия. По всей стране дул сильный ветер, шли проливные дожди, а в высокогорных районах пошел первый снег. Об этом со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана передает агентство Trend.

В Баку и на Абшеронском полуострове скорость ветра варьировалась от 20 до 30 метров в секунду. Максимальная скорость зафиксирована на Нефтяных камнях – 32 м/с. Из-за сильного ветра в Каспийском море образовались высокие волны, достигавшие 4,6 метра.

Нестабильные погодные условия продолжались до полудня, после чего дождь пошел на спад. 27 сентября синоптики осадков не ожидают.