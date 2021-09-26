"Талибан" обвинил Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана

Руководство движения "Талибан" (запрещено в РФ) обвинило Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана. Об этом заявил исполняющий обязанности замглавы правительства талибов Абдул Гани Барадар.

"Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие", - сказал Барадар в интервью информагентству Al-Jazeera.

Напомним, 15 августа талибы захватили Кабул и объявили о контроле над Афганистаном. К этому времени США вывели из Афганистана основную часть войск, что облегчило победу "Талибан" над правительственными войсками проамериканского режима во главе с Ашрафом Гани. 31 августа США полностью вывели войска из Афганистана. В начале сентября талибы объявили состав временного правительства, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.