Явка на выборах в бундестаг достигла почти 30%

На парламентских выборах в Германию явка к полудню достигла 27,4%. Показатель не значительно превышает данные 2017 года. Тогда явка составила 27,2%.

Голосование в 2257 участках Берлина проходит мирно, передает корреспондент РИА Новости. Очередей у участков нет. Наибольшую активность демонстрируют жители столичного района Штеглиц-Целлендлоф (30,1%), наименьшую — Нойкельна (25,5%).

По всей Германии работают 60 тысяч избирательных участков. Голосование завершится в 19-00 по Москве. По последним опросам, в бундестаг могут пройти шесть крупнейших партий: ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП, "зеленые", "Левые" и "Альтернатива для Германии".

Канцлер Ангела Меркель уйдет в отставку по собственному желанию после 16 лет правления.