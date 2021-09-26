Кобахидзе: Саакашвили не сможет вернуться на родину

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, заявлявший, что вернется на родину на выборы в местные органы власти, не сможет этого сделать, заявил глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

"Я скажу вам в двух словах: он [Саакашвили] не посмеет вернуться", - сказал он, пояснив, что ему будет несложно будет найти причины для этого.

"Он может обвинить кого-то или что-то, однако в двух словах я скажу, что он не посмеет этого сделать. Мы знаем, что у него нет для этого ни возможностей, ни ресурсов", - цитирует Кобахидзе ТАСС.