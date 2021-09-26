Песков сообщил о том, как Путин относится к прошедшим выборам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении главы государства Владимира Путина к состоявшимся в стране выборам.

По словам Пескова, президент характеризует выборы как конкурентные и прозрачные. "Знаете, насколько мне известно, он относится к выборам как к действительно очень конкурентным, к прозрачным, к честным и справедливым", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Также Песков отметил, что глава государства затребовал всю информацию, чтобы убедиться в том, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) гарантирует честные выборы.