"Мы все в одной лодке": Лавров пояснил главные направления внешней политики РФ

По итогам участия главы МИД России Сергея Лаврова в неделе высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась традиционная пресс-конференция.

Ранее сообщалось, что накануне, выступая с трибуны ООН, министр иностранных дел России, заявлял, что официальная Москва поддерживает соблюдение единых для всех стран правил на основе Устава ООН. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркивал, что любые попытки монополизировать их отдельной группой государств приведут лишь к новым конфликтам и разделительным линиям.

"Никто, разумеется, не выступает против правил как таковых. В конце концов Устав ООН - это именно свод правил", - указывал министр, отмечая, что правила должны быть одобрены всеми странами, а не устанавливаться келейно. И согласовываться должны прежде всего на площадке ООН.

Сегодня, отвечая на вопросы журналистов, министр добавил, что в контексте соблюдения заявленных правил на отношения Москвы и Брюсселя может повлиять создание партнерства Австралии, Великобритании и США (AUKUS). "Это может вызвать интерес в Евросоюзе к тому, чтобы с нами все-таки сотрудничать, используя очевидные геополитические и геостратегические преимущества нахождения на одном огромном континенте", - пояснил он.

Далее, говоря об актуальном уровне отношений России и США, в частности возможного визита в Москву замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, Лавров сообщил о подготовке ряда контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Также он подтвердил, что уже на следующей неделе состоится второй раунд консультаций с США по стратегической стабильности.

Кроме того, министр сообщил о возобновлении работы по подготовке саммита "пятерки" постоянных членов СБ ООН. По словам Лаврова, Россия хочет договориться с партнерами "о конкретных вопросах, которые должны будут выноситься на повестку дня", а также о формате. "Не исключено, что для начала может использоваться и уже зарекомендовавший себя за время пандемии онлайн-формат, - сказал он.

Также журналисты, по свидетельству корреспондента ТАСС, проявляли активный интерес к ситуации на Ближнем Востоке и Северной Африке. В частности, были заданы вопросы об урегулировании ситуации в Сирии и Ливии, а также о возвращении к полноценному исполнению ядерной сделки с Ираном и ситуацией в Афганистане.

Глава МИД РФ подчеркнул, что вопрос отмены санкций против движения "Талибан" (запрещено в РФ) сейчас в Совбезе ООН не стоит, но ограничения были введены таким образом, что не мешают России и другим странам контактировать с талибами. "Это означает, что СБ ООН признает талибов как неотъемлемую часть афганского общества. Мы, в свою очередь, будем побуждать тех, кто сейчас взял власть в Кабуле после бегства иностранных контингентов, к тому, чтобы они вели себя цивилизованно", - пояснил российский министр.

Также глава российского внешнеполитического ведомства выразил надежду на то, что переговоры о полноценном восстановлении ядерной сделки с Ираном возобновятся в ближайшем будущем и отметил, что новое правительство в Тегеране уже в течение двух недель может сформировать свою команду переговорщиков.

Касаясь темы сирийского урегулирования, Лавров назвал издевательством над международным гуманитарным правом неприсутствие представителей Дамаска на конференции по сирийским беженцам в Брюсселе и выступил за разблокировку доставки гуманитарной помощи через столицу арабской республики.

"Все мы - в одной лодке. <...> Мы разные, но это не должно мешать нам работать на благо наших народов и всего человечества", - подытожил глава МИД России.