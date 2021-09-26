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Талибы открыли аэропорт Кабула ко всем рейсам

Талибы открыли аэропорт Кабула ко всем рейсам

Представители движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявили о том, что аэропорт Кабула полностью готов к внутренним и международным рейсам.

"Поскольку проблемы в международном аэропорту Кабула были решены, и аэропорт полностью готов к внутренним и международным рейсам", - заявил представитель МИД временного правительства Афганистана Абдул Кахар Балхи.

В этой связи он выразил надежду, что "все авиакомпании и страны, которые совершали ранее полеты в Кабул, возобновят рейсы", передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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