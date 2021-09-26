Грузия получила четвертую олимпийскую лицензию в фигурном катании

Фигуристы из Грузии Мария Казакова и Георгий Ревия, выступающие в соревнованиях танцевальных пар, завоевали лицензию на Олимпийские игры в Пекине, заняв третье место на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе.

После короткой программы пара располагалась на пятой строчке рейтинга с 66.95 баллами, однако по итогам произвольного выступления грузинская пара показала второй результат (106.25 балла), что позволило набрать в сумме 173.20 балла и переместиться на третью строчку.