Песков оценил отношения Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган находятся в весьма доверительных рабочих отношениях, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва.Кремль.Путин"

По его словам, заявленный уровень отношений располагает к серьезным переговорам. "Президенты наших двух стран имеют действительно весьма доверительные рабочие, такие вот очень хорошие и предрасполагающие к серьезным переговорам отношения", - охарактеризовал представитель Кремля.