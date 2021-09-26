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Жителям провинции в Афганистане запретили стильные прически и бритье бород

Жителям провинции в Афганистане запретили стильные прически и бритье бород

Талибы (Талибан - террористическая организация, запрещена в России)ввели запрет на стильные прически и бритье бород в провинции Гильменд на юге Афганистана.

Стало известно, что должностные лица министерства исламской ориентации на встрече с представителями мужских парикмахерских в столице провинции городе Лашкаргах рекомендовали не укладывать клиентам бороды и не брить бороды.

Кроме того, владельцам парикмахерских рекомендовано не включать в помещениях парикмахерских музыку или гимны.

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Вестник Кавказа

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