Жителям провинции в Афганистане запретили стильные прически и бритье бород

Талибы (Талибан - террористическая организация, запрещена в России)ввели запрет на стильные прически и бритье бород в провинции Гильменд на юге Афганистана.

Стало известно, что должностные лица министерства исламской ориентации на встрече с представителями мужских парикмахерских в столице провинции городе Лашкаргах рекомендовали не укладывать клиентам бороды и не брить бороды.

Кроме того, владельцам парикмахерских рекомендовано не включать в помещениях парикмахерских музыку или гимны.