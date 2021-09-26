К Японии приближается тайфун "Миндул"

Японские метеорологи предупреждают, что надвигающийся на страну с юго-востока тайфун "Миндул" набрал разрушительную мощь, в этой связи они призывают заранее предпринять необходимые меры безопасности.

Сообщается, что давление в центре циклона сейчас составляет 920 гектопаскалей и будет продолжать падать. Сила ветра в настоящее время достигает 55 м/c, с порывами до 75 м/с/

"В течение ближайших суток сила ветра может возрасти вплоть до 85 метров в секунду при порывах", - приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что циклон может подойти к центральным и восточным районам страны, в частности к Токио, уже 1 октября, принеся с собой ливневые дожди и штормовой ветер.