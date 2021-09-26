В Грузии сообщили о положительной динамике по коронавирусу

За минувшие сутки в Грузии было выявлено 1132 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. С болезнью справились 2956 пациентов

"В Грузии за прошедшие сутки выявлено 1132 новых случая коронавируса, выздоровели 2956 пациентов, умерли 30 инфицированных", - говорится в сообщении Национального центра контроля заболеваний.

Также отмечается, что за отчетный период, в стране было проведено 20 798 тестов на коронавирус.