Синоптик пообещал москвичам неклассическое бабье лето

Сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал москвичам на следующей неделе неклассическое бабье лето. По его словам, в Москве к следующим выходным установится период относительно сухой и солнечной погоды, будет до 15 градусов тепла.

Так, начиная со среды территорию над Центральной Россией будет контролировать скандинавский антициклон, который станет постепенно усиливать свои позиции и сохранит за собой господство в атмосфере региона как минимум на неделю – до 4-5 октября.

Благодаря действию антициклона, из-за плотных инверсионных облаков, особенно к выходным, начнет чаще выглядывать солнце, а среднесуточная температура воздуха к четвергу вернется в свое климатическое русло. Более того, к субботе окажется на пару градусов выше нормы. "Дневная температура с каждым днем начнет прибавлять по градусу. Так, если во вторник в Москве будет пока всего около плюс 10, то к выходным в столице потеплеет до плюс 15, в Подмосковье - до плюс 12-17", - приводит данные прогноза РИА Новости.