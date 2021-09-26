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Авария оставила без света в Дагестане более 64 тыс человек

Авария оставила без света в Дагестане более 64 тыс человек

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Дагестану Тамила Газимагомедова сообщила о том, что в республике произошли аварийные отключения энергоснабжения.

"Непогода привела к аварийным отключениям 12 муниципалитетов. Без света остаются 64 091 человек, в том числе более 19 тыс. детей", - приводит слова собеседницы агентства ТАСС.

Уточняется, что по ее словам всего без электричества остаются 111 населенных пунктов.

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Вестник Кавказа

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